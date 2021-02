AstraZeneca: Der Impfstoff des schwedisch-britischen Pharmakonzerns wurde am Freitag in der EU zugelassen. Wegen noch unzureichender Daten für die Wirkung bei Älteren empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland aber nur die Nutzung bis 64 Jahre. Auch der aktualisierte österreichische Impfplan will vorrangig 18 bis 64-Jährige damit immunisieren. Die EU hat bis zu 400 Millionen Dosen des Impfstoffs bestellt. Das Unternehmen musste aber nach eigenen Angaben wegen Produktionsproblemen in einem belgischen Werk seine Liefermengen für das erste Quartal um mehr als die Hälfte kürzen. Laut von der Leyen hat die Firma nun zugesichert, 40 Millionen Dosen bis Ende März zu liefern.