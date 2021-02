Hatten Sie da nie Momente, in denen Sie an der FPÖ-Kampagne gegen die Corona-Maßnahmen zweifelten?

Nein. Ich kann nicht von meinem Fall auf andere schließen. Die Frage bleibt: Soll ich Menschen bestrafen, die nicht geimpft sind? Die keinen Test hatten? Da sage ich: nein. Ich will keine Zweiklassengesellschaft, keinen „Covidismus“. Denn das, was die Politik da gemacht hat, bleibt ja in den Köpfen: Grund- und Freiheitsrechte stark beschneiden, bis zum Verbot politischer Veranstaltungen.