96 Anzeigen bei Kontrolle in Tirol

In Tirol kämpfte man zuletzt gegen Tipps im Internet, wie man Verbote umgehen und unbehelligt nach St. Anton reisen kann. Das Wie verschweigen wir Ihnen, dafür sagen wir Ihnen, dass die Polizei natürlich auf der Hut ist und quasi schon „Razzien“ durchgeführt hat. Keine Chance auch mehr für unerlaubte Après-Ski-Treffen in Heustadeln und Co. samt Dosenbier aus dem Supermarkt: Auch solche lösten Beamte auf. Kürzlich gab es bei einer Kontrolle von 44 Unterkünften und 133 Personen 96 Anzeigen! In Tirols Städten hingegen gab es keine Beschwerden.