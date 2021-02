Ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Schärding wollte am 31. Jänner 2021 gegen 15.20 Uhr mit einem Pkw an dem für den Fußgänger- und Fahrradverkehr bestimmten Grenzübergang Dürnau in Bad Leonfelden die Staatsgrenze Richtung Tschechien überqueren. Dazu schnitt er mit einem mitgebrachten Winkelschleifer am tschechischen Staatsgebiet ein Eisenrohr ab und fuhr anschließend mit dem Fahrzeug über die Grenze.