Landeshautpmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) weilte bei der Pressekonferenz ja an der Seite von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er warnte vor einem „Ritt auf der Rasierklinge“, bedankte sich aber auch gleichzeitig bei allen, die „sich an die Maßnahmen halten“. Sein Stellvertreter in der Steiermark sieht die Öffnungsschritte positiv: „Sie sind ein positives Zeichen und ein Hoffnungsschimmer für uns alle“, ist Anton Lang (SPÖ) überzeugt. „Aufgrund der immer noch hohen Infektionszahlen ist das Einhalten der vorgegebenen Maßnahmen allerdings nach wie vor alternativlos. Nun gilt es weiterhin zu testen und so breit und schnell wie möglich zu impfen, um endlich zu unserem gewohnten Leben zurückkehren zu können."