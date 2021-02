Diese Nachricht lässt dieser Tage viele Anwohner in der Auerspergstraße hellhörig werden: Inmitten der Krise plant der Bauträger Kainz, sein ehemaliges Bürogebäude in ein Kapselhotel umzubauen: In drei Sälen sollen bis zu 100 Menschen in versperrbaren Schlafkojen nächtigen können.