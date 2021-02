Die Immobilien- und Infrastruktur-Firma will weiter wachsen und lässt deshalb groß ausbauen: „Wir nehmen gerade zwei Stufen auf einmal“, erklärt Chef Werner Pfeiffenberger. So werden die sechs Gebäude in der so genannten „Science City“ aufgestockt. Eines wird sogar zweistöckig. „Die Gebäude sind aneinandergereihte Vierkanter mit Arbeitsräumen, die zu Innenhöfen orientiert sind. Das ist perfekt für eine flexible Büronutzung“, unterstreicht Pfeiffenberger.