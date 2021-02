„Müssen in Umsetzung kommen“

„Wir müssen nun aber in die Umsetzung kommen“, meint Kaineder – auch in Erinnerung an die im Juli 2020 von ÖVP und FPÖ dringlich eingebrachte Forderung nach so einem Anti-Extremismuskonzept. Auslöser damals waren Gewalttätigkeiten zwischen kurdisch- bzw. türkischstämmigen Gruppen in Wien, darunter auch Anhänger der extrem rechten „Grauen Wölfe“.