Der Direktor dreier Volksschulen war auf der Corona-Demo zufällig gefilmt worden, das Video verbreitete sich via Facebook: Daraufhin verfasste er einen dreiseitigen Elternbrief, in dem er die Maskenpflicht kritisiert. Das und das Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes am Schulstandort waren für die Bildungsdirektion ausschlaggebend, den Direktor dienstfrei zu stellen. Man betont: Es ginge um seine Kritik an der Maskenpflicht.