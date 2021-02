Erleichtert, dankbar und froh über die Rettungskette ist man nach einer Lawine in Oberkärnten: Am Montagnachmittag waren ein Tiroler (48) und seine Partnerin nach einer Skitour auf den Hummelkopf in der Gemeinde Lendorf schon auf der Abfahrt. Plötzlich löste sich eine Lawine und verschüttete die 47-jährige Frau.