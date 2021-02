„Wir freuen uns, dass wir in dieser herausfordernden Saison nun kurzfristig auch noch Weltcuprennen im Snowboardcross und Skicross in Österreich veranstalten können. Der enge Austausch mit der FIS war ebenso Voraussetzung dafür wie die Unterstützung seitens des ORF, des Landes Steiermark und unserer Freunde und Partner auf der Reiteralm“, erklärt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. „Die Steiermark genießt dank der erstklassigen Durchführung von Weltcup-Veranstaltungen weltweit einen hervorragenden Ruf. Wir sind sehr stolz, dass in diesem Winter der Weltcup-Tross der Snowboardcrosser und Skicrosser zum ersten Mal auf der Reiteralm Station macht“, so Karl Schmidhofer, der Präsident des Steirischen Skiverbandes.