Rund 4000 Schnelltests täglich an den Stationen

In der vergangenen Woche wurden an den 14 Test-Stationen 23.904 Schnelltests abgenommen, davon waren 172 positiv. Etwa 4000 Schnelltests werden täglich durchgeführt. Die Zahl variiert: „Gerade rund um das Wochenende sind die Stationen meist gut besucht“, sagt Roberta Thanner. Zusätzlich wird auch in Industriebetrieben getestet. Auch Ärzte und Apotheker sind eingebunden. „Diese Möglichkeiten wollen wir auch weiter ausbauen“, sagt Christian Pucher vom Büro des Landeshauptmanns.