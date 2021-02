Unterdessen waren die Experten des Tiroler Lawinenwarndiensts am Montag noch mit der Aufarbeitung der tödlichen Unglücke von Samstag und Sonntag beschäftigt. Der Unfall, bei dem am Samstag ein Einheimischer (48) im Bereich des Widdersbergsattels in der Axamer Lizum ums Leben kam, ereignete sich in rund 40 Grad (!) steilem Gelände im Aufstieg. Das Oberländer Paar, das in Juifenau im Bereich der Kühgrübelalm schon am Samstag in den Schneemassen starb, hatte enormes Pech. „Die beiden befanden sich bereits in der Abfahrt in flacherem Gelände“, schildert Lawinenwarner Patrick Nairz. „Das Schneebrett brach durch Fernauslösung.“