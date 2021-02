„Alle negativ, das ist positiv“, rieb sich Leoben-Präsident Alfred Leithold gestern Abend zufrieden die Hände, nachdem alle Spieler bei den durchgeführten Antigen-Tests „sauber“ waren. Denn das hieß: Trotz Corona-Alarm um einen in der Vorwoche positiv getesteten Spieler stand dem Cup-Heimspiel heute (19) gegen St. Pölten laut der Spitzensport-Verordnung nichts mehr im Wege.



Schock nach Training

Doch nach dem Abschlusstraining wähnten sich die Zweitliga-Handballer im falschen Film - sie hatten „Post“ von der Behörde bekommen: „Laut der dürfen wir trainieren, aber für den Wettkampf braucht es einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Das schaffen wir bis zum Match aber nicht mehr“, so Leithold, der noch am Abend den Handballverband einschaltete. Ob heute gespielt werden kann, weiß nur der liebe Gott!