Konzentration auf das Wesentliche braucht es laut Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi in Krisenzeiten: „Ich arbeite an einem Konzept, wie wir nach der Corona-Krise wieder rasch zu einem Wirtschaftsaufschwung in der Stadt kommen“, erklärte BM Willi unlängst. Dieses Konzept wollte er Montagabend in größerer Runde mit seinen Koalitionspartnern besprechen.