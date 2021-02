„Die italienische Impfstoff-Produktion wird uns ermöglichen, unsere Bekämpfung der Pandemie zu stärken und die Impfkampagne zu beschleunigen. So hoffen wir, einen rascheren Ausweg aus der Epidemie zu finden“, sagte der für die Impfkampagne zuständige Regierungskommissar Domenico Arcuri am Mittwoch. Seit dem Impfstart am 27. Dezember wurden in Italien 1,5 Millionen Personen geimpft. Damit ist Italien weiter das EU-Land mit der höchsten Zahl an Geimpften. Wegen Engpässen bei den Lieferungen der Corona-Impfdosen wird Italien aber erst Anfang März die Impfung von Senioren im Alter von über 80 Jahren beginnen können, teilte Vize-Gesundheitsminister Pier Paolo Sileri mit.