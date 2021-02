Die britische Mutation des Corona-Virus wurde nun also zum zweiten Mal in der Steiermark bestätigt: Die Bezirkshauptmannschaft bestätigte gegenüber der „Krone“ drei Fälle im Bezirk. Der Bezirk weist aktuell in absoluten Zahlen 335 Infizierte auf, nur in Graz (380), das fast viermal so viel Einwohner hat, gibt es mehr Fälle. In Relation zur Einwohnerzahl ist die Südoststeiermark aktuell der am schlimmsten betroffene Bezirk. Auf 100.000 Einwohner kommen hier 399 Infizierte, auf Platz zwei folgt Deutschlandsberg mit 235.