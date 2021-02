Nachspiel zu Rapid-Hit Schimmel beim LASK: Jetzt wird Bundesliga aktiv! Dem SK Rapid unterlegen, in der Tabelle an Boden verloren und dann auch noch Schimmel-Alarm im Kabinentrakt des Heimstadions: Der LASK durchlebt aktuell keine schöne Zeit! Und es könnte noch schlimmer kommen! Denn nach dem öffentlichkeitswirksamen Hinweis von Rapid-Spieler Thorsten Schick am Sonntagabend wird sich Senat 3 der Bundesliga umgehend mit den Zuständen in der Paschinger Raiffeisen Arena befassen ...