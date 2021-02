Verkehrsstadträtin Elke Kahr öffnete am gestrigen Montag die Türen der KPÖ-Parteizentrale im Grazer Volkshaus: Jene betroffenen Anrainer, die sich mit Sorgenfalten auf der Stirn an die Stadtpolitikerin gewandt hatten, bekamen Fakten und Pläne rund um das Amazon-Bauprojekt auf den Tisch gelegt. Corona-bedingt war die Info-Gesprächsrunde freilich nicht öffentlich und auf maximal 30 Personen begrenzt. „Wir halten es für fatal, wenn Lastwagen auch in der Nacht fahren. Ob wir in diesem Bereich durch die Grazer Bau- und Anlagenbehörde noch einen Hebel ansetzen können, gilt es zu prüfen“, sagt Elke Kahr zur „Steirerkrone“.