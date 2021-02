Aus einem unversperrten Pkw an einer Tankstelle in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, stahl ein Unbekannter einen fünfstelligen Eurobetrag. Den hatte das Opfer zuvor in einer Bank im nahen Wien abgehoben. „Das dürfte der Täter beobachtet haben“, heißt es. Der Kriminelle wurde bei dem dreisten Diebstahl aber von einer Überwachungskamera gefilmt. Und er ist für die Polizei kein „neuer Klient“, denn wenige Tage zuvor soll er in Graz mit einer gestohlenen Bankomatkarte Geld behoben haben. Hinweise bitte an: 059133-3342.