Dazu sucht die Post ein 8000 m² großes Grundstück, worauf ein 1700 m² großes Gebäude errichtet werden soll. „Wir kaufen oder errichten aber nicht selbst, sondern suchen Partner“, sagt Sprecher Michael Homola. Für rund 40 Briefträger soll dort eine neue „Basis“ entstehen, von der Pakete und Briefe zugestellt werden können. Aktuell gibt es rund 240 Postbasen in Österreich. 30 neue Standorte werden gesucht, in NÖ aber nur sehr wenige. „Es besteht kein Grund zur Sorge wegen Schließungen, die Maßnahme ist rein zusätzlich“, betont der Sprecher. Das Verhältnis zwischen Brief und Paketverkehr ändert sich dramatisch, dadurch wird auch viel mehr Platz benötigt.