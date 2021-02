Im Taxi trat ein 18-Jähriger die Fahrt von Horn zu seiner Freundin in Altlengbach im Bezirk St. Pölten an. 180 Euro hätte sie gekostet, Geld hatte der Bursche aber keines bei sich. Also plante er während der Fahrt seine Flucht. Der erste Versuch, einfach aus dem Auto zu springen, misslang – da griff er dem Fahrer ins Lenkrad.