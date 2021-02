Nach einer Verzögerung durch die Pandemie hat Bischof Manfred Scheuer am Montag verkündet, dass er sich für die Umsetzung der Strukturreform - den Zukunftsweg - der Diözese Linz entschieden hat. Damit steht auch die seit drei Jahren vorbereitete Reform in den Startlöchern, mit deren Umsetzung im Herbst in den ersten Pionierpfarren begonnen werden soll. Vorgesehen ist, dass es statt 486 Pfarren in 39 Dekananten nur mehr 40 Pfarren gibt, die neu organisiert werden.