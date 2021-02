Ein Weltenbummler

Am Mittwoch greift der 24-Jährige beim UBSC, der in St. Pölten spielt, wieder mit ins Play-off-Rennen der Grazer ein. Matic war dem UBSC bereits in der Vergangenheit eine Hilfe. In seiner Zeit am College in den USA lernte Matic einst Stanley Whittaker kennen. „Dann hab ich den UBSC-Funktionären gesagt, dass sie den holen sollen.“ Whittaker (USA) ist mittlerweile zweitbester Werfer in Österreich! Matic hingegen ist ein Weltenbummler: Der gebürtige Serbe lebte neben seinem Heimatland und Deutschland auch in Estland und in den USA, wo er ein Collegestudium (Psychologie) absolvierte. Sein Vater ist derzeit Basketball-Teamchef der indischen Nationalmannschaft. „Später will ich auch einmal Trainer werden.“ Aber vorher gibt‘s noch die Comeback-Mission mit dem UBSC Graz.