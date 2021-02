Die FPÖ will bei der Sondersitzung eine Dringliche Anfrage an Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) einbringen. Der Titel lautet „Für die Freiheit - Gegen Zwang, Willkür und Rechtsbruch“ und sei damit bewusst identisch mit dem Motto der untersagten Demonstration vom Wochenende gewählt, erläuterte Kickl. Die FPÖ will damit „den unermüdlich gegen den Coronawahnsinn kämpfenden Bürgern auch eine Stimme im Hohen Haus geben und ihre Anliegen verstärkt in die politische Debatte einbringen“, begründete Kickl diesen Schritt.