Bei Erich Ermler in Weiden am See heißt es: Zu dir oder zu mir? Mir ist es egal, Hauptsache mit Ermler! Ab sofort kann man als potenzieller Kunde das Wunschfahrzeug und den Zeitpunkt der gewünschten Probefahrt wählen und wird dann vom Autohaus kontaktiert. „Bis jetzt hatten wir einige Anfragen, die wir alle individuell gelöst haben“, so Erich Ermler jun. Die Probefahrten werden natürlich Covid-19-gerecht abgewickelt, jedes Auto wird vor der Abfahrt desinfiziert. So kann der Kunde das Fahrzeug in gewohnter Umgebung sicher testen.