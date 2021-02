Inspiriert haben die in Wien lebende Otberg einerseits eine Mexikoreise im vergangenen Jahr sowie die gleichzeitig im Frühjahr beginnende und sich rasant ausbreitende Pandemie. Die Geschichte der Märtyrerin – sie soll nach dem Tod ihres Ehemannes auf brutalste Art und Weise hingerichtet worden sein – verarbeitet Otberg auf intensive und farbenprächtige Art und Weise. Wie genau die Heilige ums Leben kam, ist nicht überliefert und Teil von zahlreichen Spekulationen. Eine Version besagt, dass „Corona“ vor ihrem Tod zwischen zwei Palmen aufgehängt wurde. Diese Interpretation übernimmt Otberg in ihr Kunstwerk. „Jedes weitere abgebildete Element hat seine eigene Bedeutung. So stehen etwa die Baumstümpfe für den abgeholzten Regenwald oder das blaue Band für Treue und Unendlichkeit“, betont sie.