Bei Regen und Kälte mussten Testwillige in Mödling, wie berichtet, im Freien warten, weil der Stützpunkt in der Hauptstraße von Firmen, die ihre Mitarbeiter zum Gratistest geschickt hatten, blockiert wurde. Um solche Situationen zu vermeiden, springt nun die Feuerwehr ein und errichtet weitere fünf Teststraßen in der Garage am Schulweg. Ab heute 15 Uhr kann man sich hier einem Coronatest unterziehen. Das Personal stellen je zur Hälfte Feuerwehr und Rotes Kreuz. Branddirektor Peter Lichtenöcker: „Ohne die gute Zusammenarbeit der Einsatzkräfte wäre das nicht möglich.“