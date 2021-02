Bei so manch lustigem Zusammensein darf ein kaltes Bier nicht fehlen. Doch: 2020 kam es aufgrund der Corona-Epidemie nur äußerst selten zu geselligen, unbeschwerten Treffen im Freundes- uns Kollegenkreis beim Lieblingswirten. Dies wirkt sich bei unseren deutschen Nachbarn nun erheblich auf den Konsum flüssigen Hopfen und Malzes aus. Noch nie wurde in der Bundesrepublik so wenig Bier verkauft - nur 8,7 Milliarden Liter wurden im Jahr 2020 abgesetzt.