Junge Menschen bereits im Sommer an der Reihe

Das alles klingt, als würde es noch eine Zeit lang dauern, bis junge, gesunde Steirer beim „Jaukerl“ dran sind. Wann kann jemand, der Mitte 20, gesund, nicht in Kontakt mit Hochrisikogruppen und nicht in exponierten Berufen beschäftigt ist, mit der Impfung rechnen? „Im Frühsommer“, sagt Koren. „Es wird hoffentlich bald noch zusätzliche Anbieter geben. Irgendwann wird man sich aussuchen können, welchen Impfstoff man bekommt. Momentan will halt jeder der erste sein, und die Dosen sind Mangelware.“