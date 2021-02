Nun wolle sie über die schrecklichste Zeit in ihrem Leben nicht länger schweigen, so die Film-Beauty weiter. „Ich bin fertig damit, in Angst vor Vergeltung, Verleumdung oder Erpressung zu leben. Ich bin hier, um diesen gefährlichen Mann zu entlarven, und wende mich an die vielen Branchen, die ihm dies ermöglicht haben, bevor er noch mehr Leben ruiniert. Ich stehe hier mit vielen Opfern, die nicht länger schweigen wollen.“