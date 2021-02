Wolfgang Mätzler ist leidenschaftlicher Koch und wurde in seiner Profession sogar mit Hauben ausgezeichnet. Sein neuestes Projekt „fairkocht“ hat seinen Ursprung jedoch in seiner Kindheit. „Die unzähligen Einweckgläser meiner Oma, die wie Schätze in den Kellerregalen ihren Platz fanden, deren Farbspiel und die besondere Technik haben mich seit jeher fasziniert.“ Dieses Erlebnis des Einweckens fesselte ihn so sehr, dass er als 24-jähriger Küchenchef die Technik erlernte, damit experimentierte und im Laufe seiner Karriere immer weiter perfektionierte. Denn das Einwecken ist eine besonders nachhaltige Form der Lebensmittelverarbeitung, besonders dann, wenn man es wie Mätzler betreibt. Er verwendet nur regionale, frische Lebensmittel sowie Biogewürze und Biokräuter.