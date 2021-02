Nur Bayern und Frankfurt verlieren so selten

Der VfL musste bisher in 19 Runden nur zwei Niederlagen - in München und in Dortmund - hinnehmen. Einzig die Bayern und Eintracht Frankfurt gingen ebenso selten als Verlierer vom Platz. „So wie wir dastehen ist nicht wegen einzelner Spieler oder gar wegen des Trainers. Sondern weil wir alle zusammen sehr viel für den Erfolg investieren“, sagte Glasner. Auf die Frage, ob die Champions League in der Kabine Thema sei, musste er schmunzeln. In Coronazeiten käme er nicht so oft in die Umkleidekabine. „Ich habe fast Kabinenverbot außer am Spieltag. Und da reden wir nicht über die Champions League, sondern den Gegner“, meinte Glasner (im Bild unten mit Top-Stürmer Wout Weghorst).