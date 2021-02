Nur einen kleinen Wermutstropfen gab es - der Bär sollte ein neues Fell bekommen, sprich neue Illustrationen. Aber auch da wurde Ingrid Hofer positiv überrascht: „Teddy Eddy ist verändert, aber immer noch entzückend.“ Am 25. Jänner ist das neue Buch „Mein Freund Teddy Eddy - Wunderbare Vorlesegeschichten“ mit zwölf Abenteuern vom Bären und seiner frechen Freundin Kim erschienen. „Ich hoffe, dass das neue Buch gerade in dieser seltsamen Zeit viel Kinderlachen in die Kinderzimmer und bestenfalls auch die Vorlesenden zum Schmunzeln bringt.“