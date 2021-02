Vergangenen Monat starben 5576 Menschen nach einer Infektion - das sind 44 Prozent der gesamten Corona-Toten in Portugal. Viele Bestatter arbeiten deswegen bereits an der Belastungsgrenze. Insgesamt starben bisher 12.482 Menschen an einer Corona-Infektion. Gemessen an seiner Bevölkerungszahl ist das Land derzeit eines der weltweit am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen. Um die Zahl der Infektionen einzudämmen, haben die Behörden die Grenze zu Spanien vorerst weitgehend dichtgemacht.