Anna Gasser hat sich bei den X-Games in Aspen auch im Big Air auf dem siebenten Platz klassiert. Die Kärntnerin nahm in der Snowboard-Konkurrenz am Sonntag (Ortszeit) bei ihrem letzten Versuch volles Risiko, landete nach einem dreifachen Rückwärtssalto mit halber Drehung aber nicht sauber.