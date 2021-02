Es war ein Gefängnisausbruch wie in einem Film, als drei Insassen der Strafanstalt Graz-Karlau im Herbst ein Loch in die Mauer ihrer Zelle bohrten und sich mittels Leintüchern abseilten. Weit kam das Trio aber nicht, und so müssen sich die Häftlinge am Donnerstag (4. Februar) im Straflandesgericht wegen schwerer Sachbeschädigung verantworten.