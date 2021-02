Nach dem Tod des 40 Jahre alten Mannes waren Spekulation laut geworden, dass der Obdachlose womöglich aufgrund der tiefen Temperaturen erfroren sei. In der Folge wurde eine Obduktion des Leichnams in Auftrag gegeben. Am Montag stand das Ergebnis fest: Wie es via Aussendung seitens des Rathauses hieß, starb der 40-Jährige an den Folgen eines Sturzes.