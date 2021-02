Während Handel, Friseure und Schulen vor der Entscheidung am Montag, wie es mit dem Lockdown nach dem 8. Februar weitergehen wird, vorsichtig auf eine Öffnung hoffen dürfen, muss die Kultur-Landschaft in Österreich womöglich noch länger in den sauren Apfel beißen. Für Daniel Serafin ist ein noch längerer Kultur-Lockdown aber „nicht mehr tragbar“. Er fürchtet im Gespräch mit der „Krone“ sogar, dass die Kulturlandschaft in Österreich unter diesen Voraussetzungen sterben wird.