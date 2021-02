Vergleichbarer Anstieg zuletzt im August

So stieg der Silberpreis am Montagvormittag auf 29,30 US-Dollar pro Feinunze. Der starke Preisanstieg hatte bereits am vergangenen Donnerstag eingesetzt und hat mittlerweile ein Ausmaß von etwa 15 Prozent erreicht. Einen vergleichbaren Höhenflug hatte Silber zuletzt im August 2020 erlebt, wo das Edelmetall ebenfalls zeitweise an der 30-Dollar-Marke gekratzt hatte.