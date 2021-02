Insgesamt wurden seit dem Marktstart im März 2017 nun rund 80 Millionen Switch-Konsolen verkauft. Das schafft die Basis für einen starken Spiele-Absatz. Populärster Titel war zuletzt „Animal Crossing: New Horizons“. Das Spiel, in dem man eine Insel mit animierten Figuren ausgestalten kann, wurde allein im Weihnachtsquartal gut 5,1 Millionen Mal gekauft. Der Umsatz in dem Ende Dezember abgeschlossenen dritten Geschäftsquartal stieg um 9,7 Prozent auf 634,9 Milliarden Yen (rund fünf Milliarden Euro), wie Nintendo am Montag mitteilte. Beim Gewinn gab es einen Sprung von fast 22 Prozent auf 163,5 Milliarden Yen.