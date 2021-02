Trotz Verschiebung von Jänner 2021 in den März muss nun das Team des Jazzfestivals Saalfelden die Winterausgabe „3 Tage Jazz“ Corona-bedingt für heuer zur Gänze absagen. „Die Infektionszahlen sind in Österreich nach wie vor sehr hoch, und wir sehen die Chance darauf, im März schon wieder Kulturveranstaltungen besuchen zu können, als äußerst gering“, gaben die Veranstalter am Montag in einer Aussendung bekannt.