Tausende Klagen im Streitfall nötig

Als Beispiel rechnet Hotel-Obmann Dominic Schmid vor: „Jedes Hotelzimmer kostet monatlich rund 900 Euro an Miete. Bei 20 Zimmern sind das 18.000 Euro Pacht im Monat, denen seit einem Jahr keinerlei Einnahmen gegenüberstanden.“ Bisher ist es so: Jeder Unternehmer muss mit dem Hauseigentümer selbst verhandeln. Einige haben laut Umfrage einen verminderten Zins herausschlagen können, andere zahlen unter Vorbehalt bis zu einer gerichtlichen Klärung. Das gilt allerdings nur für 2020. Bei der Mehrheit hakt es. Im Streitfall wären viele Tausend Klagen nötig. Das will die Wirtschaftskammer vermeiden.