Für „Simpsons“-Episode mit Emmy ausgezeichnet

Marc Wilmore stieß zu den „Simpsons“-Autoren in der 13. Staffel der beliebten Zeichentrick-Serie. 2008 wurde der US-Amerikaner für die „Simpsons“-Episode „Moonshine of the Simpson Mind“, die in Österreich und Deutschland unter dem Titel „Vergiss-Marge-Nicht“ lief und für die Wilmore als Produzent fungierte, mit einem Emmy ausgezeichnet.