In der deutschen Stadt Wiesbaden sind in den Abendstunden am Sonntag ein Mann (56) und eine Frau (49) ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge dürfte der Mann seine Ehefrau auf offener Straße erschossen und auch auf eine weitere Frau, die seine Gattin begleitet hatte, gefeuert haben. Sie wurde schwer verletzt. Danach richtete der 56-Jährige sich an Ort und Stelle selbst.