Auf den Drogenring aufmerksam wurde die heimische Polizei durch Hinweise von Kollegen aus Slowenien, die Teile der Bande im Fokus gehabt haben soll. Unter dem Namen „Operation Slovenija“ wurden daraufhin auch heimische Suchtgiftfahnder aktiv. Am 1. Juli 2020 wurden bei Hausdurchsuchungen in Salzburg und Oberösterreich, in Slowenien und in Italien schließlich zahlreiche Personen festgenommen und Drogen im Gesamtwert von mehr als 110.000 Euro sichergestellt.