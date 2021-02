Von der ersten Jazz-Pleite seit dreieinhalb Wochen profitierten die Los Angeles Clippers. Die Kalifornier übernahmen durch ein 129:115 bei den New York Knicks mit nun 16 Saisonsiegen die Tabellenführung in der Western Conference. Im Osten bauten die Philadelphia 76ers ihre Spitzenposition durch ein 119:110 bei den Indiana Pacers aus. Der erste Verfolger Brooklyn Nets kassierte nach Fehlern in den Schlusssekunden eine überraschende 146:149-Niederlage bei den Washington Wizards.