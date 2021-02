Wie kam die Expertenrunde, die den Leitfaden erstellt hat, zusammen?

Mauser: Als Thomas Müller unsere harte Position im November in einem Zeitungsinterview kritisiert hat, habe ich ihn per Mail kontaktiert und noch am gleichen Abend gab es eine Videokonferenz, bei der eine sehr konstruktive Diskussion gezeigt hat, dass wir nicht Gegner, sondern Verbündete sind im gemeinsamen Kampf für die Kinder und gegen Corona und dass wir viel voneinander lernen können.

Müller: Zahlreiche, intensive und zum Teil emotional geprägte Diskussionen der letzten Wochen haben uns zusammengebracht. Am Ende wollen wir alle dasselbe erreichen: Nachhaltige Schulöffnungen für unsere Kinder und Familien unter möglichst sicheren Bedingungen für die Gesamtbevölkerung. Nur dann haben wir eine realistische Chance, dass die Schulen bis zum Sommer geöffnet bleiben können.