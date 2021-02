Wer kennt es nicht: Das Telefon klingelt und umgehend möchte die nette Dame am anderen Ende der Leitung das Geburtsdatum und die Postleitzahl wissen. Der Name war leider schlecht zu verstehen und auch warum hier überhaupt ein Gespräch stattfindet, ist nicht so richtig klar. Spätestens an dieser Stelle sollten bei allen sicherheitsbewussten Verbrauchern die Alarmglocken klingeln, sagt Thomas Wrobel, Experte für Spam-Schutz und Anruferkennung. Er verrät, welche Fragen Spam-Anrufer ins Schwitzen bringen.