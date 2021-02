Nach neun Jahren akribischer Ermittlungen hat die niederösterreichische Polizei eine Brandstiftung in einer Diskothek klären können. Die beiden Besitzer der Disco „Nova“ in Bruck an der Leitha hatten offenbar den DJ des Tanzlokals dazu angeheuert, Feuer zu legen. Die mutmaßlichen Täter wollten sich durch die Versicherungszahlungen „einen finanziellen Vorteil verschaffen“, berichtete die Exekutive. Das Trio zeigte sich umfassend geständig und wurde der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.